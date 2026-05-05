Dai BTS a Rosalía perché ci sembra che la musica di oggi non restera? nel tempo come quella di ieri

Negli ultimi anni, artisti come BTS, Rosalía, Lady Gaga e Drake hanno dominato le classifiche, ma molti si chiedono se la musica attuale riuscirà a mantenere il suo valore nel tempo. Con un volume elevato di uscite musicali e la diffusione dello streaming, diventa complicato distinguere le canzoni che resteranno da quelle destinate a passare in fretta. La percezione generale è che la musica di oggi possa avere una durata diversa rispetto a quella del passato.

Perché ci sembra che la musica di oggi - anche quella di Lady Gaga, Rosalía, Drake - non resterà? Tra streaming e troppe uscite, è più difficile capire cosa conta davvero nel tempo. Eppure c'è chi produce estetiche originali e di successo ogni giorno, basta solo essere più curiosi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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