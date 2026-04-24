Il 25 aprile per risalire dall’abisso nel tempo pazzo di ieri e di oggi

Il 25 aprile è il giorno che segna la Liberazione, con la fine dell'occupazione tedesca e fascista, e l’arrivo degli Alleati. A Manfredonia, questa data è ricordata come l’episodio finale di un periodo difficile, caratterizzato da invasioni e conflitti. La giornata viene celebrata come momento di liberazione dal regime e dall’occupazione, rappresentando la conclusione di un’epoca segnata da sofferenze e violenze.

Manfredonia – IL giorno della Liberazione rappresenta la fine dell’inferno in terra, del ritiro delle truppe tedesche e fasciste, degli sbarchi e arrivi degli alleati. Primo Levi scrisse: “se questo è un uomo“. L’uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore. Il premio Nobel per la letteratura, Salvatore Quasimodo, riferendosi alla guerra diceva: “Con il piede straniero sopra il cuore, in trincea trai fili spinati“.Questo fa anche riferimento al 25 aprile, dove anche il nemico ha liberato l’anima venduta al diavolo; difficile immaginare per chi non l’ha vissuta in prima persona la tremendadistruzione di ogni affetto e bene sulla terra: questa bestia denominata guerra.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il 25 aprile, per risalire dall’abisso nel tempo pazzo di ieri e di oggi Notizie correlate "Verso la Festa del 25 Aprile": focus sul ruolo delle partigiane di ieri e di oggiAnche quest’anno la sezione Anpi “Nilde Iotti” di Reggio Calabria, insieme al Circolo Samarcanda, promuove il percorso di iniziative culturali e... Meteo, come sarà il tempo nel ponte del 25 aprile: le previsioniMeteo ponte 25 aprile: weekend stabile e soleggiato con temperature in aumento fino a 27-28 gradi in Italia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 25 aprile a Bologna, il programma tra cerimonie istituzionali e concerti. Corteo da piazza dell’Unità; Milano, Sala: sarà un 25 aprile delicato. Anpi: errore rompere unità del fronte antifascista; Alcune idee su cosa fare nel weekend del 25 aprile in Toscana; Dal Canada al Trasimeno per festeggiare il 25 aprile: Qui ha combattuto mio padre, ora è la mia seconda casa. Torino e Piemonte, il meteo per il 25 aprile 2026: caldo da spiaggia per la Liberazione (ma domenica si rannuvola)Il fronte di aria fredda e umida, in discesa dagli Urali, che ha caratterizzato la prima parte della settimana, sarà spazzato via da una robusta rimonta anticiclonica di origine subtropicale ... torino.corriere.it Il 25 Aprile visto dalla Gen Z: una memoria da ricostruireSenza testimoni diretti di quegli anni, per i ragazzi capire e partecipare al ricordo della Liberazione è una scelta: per consapevolezza, per leggere il ... lastampa.it Colonnella, tricolore nelle abitazioni per il 25 aprile: la proposta https://www.cityrumorsabruzzo.it/teramo/colonnella-tricolore-nelle-abitazioni-per-il-25-aprile-la-proposta.html - facebook.com facebook Ad aprile il settore privato dell’area euro è tornato in contrazione, ai minimi da quasi un anno e mezzo, mentre la guerra in Iran ha frenato i servizi e spinto l’inflazione. x.com