Che Tempo Che Fa perché ieri il tavolo era senza acquario

Il motivo per cui il tavolo di Che Tempo Che Fà era privo dell'acquario ieri deriva da un cambio di allestimento deciso dagli organizzatori. Durante le prove, è stato deciso di rimuoverlo temporaneamente per facilitare la regia e migliorare la visibilità degli ospiti. La scelta ha creato sorpresa tra il pubblico e i presenti, che si aspettavano di vedere l’elemento decorativo abituale. La produzione ha spiegato che si tratta di un’esperienza momentanea, ma non ha ancora confermato se tornerà in futuro.

Ieri sera a Che Tempo Che Fa non è passato inosservato il tavolo di Fabio Fazio senza l’acquario. Ma cosa è accaduto e perché non c’erano i pesci? Ieri sera sul Nove è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. A diretta iniziata tuttavia è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha sorpreso tutti i telespettatori. Al tavolo di Fabio Fazio era infatti assente l’acquario, da sempre simbolo della trasmissione. La scrivania è ormai parte integrante della scenografia e i più dunque si sono stupiti di non ritrovarla. Ma cosa è accaduto e perché ieri sera non c’era il celebre acquario con i pesci? A rispondere alla domanda ci ha pensato il conduttore stesso. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Che Tempo Che Fa, Argentero e Michelini tra gli ospiti. Venier, Berti e Maionchi al TavoloQuesta sera Fabio Fazio torna in onda su Nove alle 19.

Leggi anche: Ieri sera a "Che Tempo Che Fa" Alessia Marcuzzi ha brillato più che mai, complice una tinta bionda appena rinnovata, con onde morbide da leonessa e un make up che punta tutto sulle labbra rosse (ma effortless)

L'intervista a Jannik Sinner | Che tempo che fa

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Che Tempo Che Fa | Intervista Carlo Conti | Video; 'Che tempo che fa', da Malagò a Mannoia: gli ospiti di oggi 15 febbraio; Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 22 febbraio, da Carlo Conti a Umberto Tozzi; Che Tempo Che Fa stasera in TV su Nove: tutti gli ospiti di Fabio Fazio.

Referendum giustizia, duello tra Di Pietro e Colombo a Che tempo che faAntonio Di Pietro e Gherardo Colombo, uno per il sì e l'altro per il no quando si parla di referendum sulla riforma per la giustizia. Gli ex pm, protagonisti della stagione di Mani Pulite, si ... adnkronos.com

Che Tempo Che Fa, scoop dell'ultima ora da Sanremo: Carlo Conti svela tutta da Fabio FazioOggi, domenica 22 febbraio 2026 va in onda il talk del canale Nove: nel nome della musica con Carlo Conti, Umberto Tozzi e Michele Zarrillo; e poi la comicità di Brignano e il divertente Tavolo ... libero.it

Anche ieri ottimi ascolti per Che Tempo Che Fa sul Nove, con 1,3 milioni di telespettatori e quasi il 7%. Il Tavolo sfiora l’8%. Con 10 milioni di visualizzazioni e 300 mila interazioni, si conferma il programma tv più social della serata. A domenica prossima per u - facebook.com facebook

Che tempo farà domani 23 febbraio 2026 a Rimini Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia. #Meteo x.com