Ricercatori di un’università statunitense hanno annunciato lo sviluppo di un nuovo chip progettato per aumentare l’efficienza energetica dei data center. Questo dispositivo è stato creato specificamente per ottimizzare l’alimentazione delle GPU, in risposta alla crescita continua del consumo energetico di queste strutture. La novità mira a ridurre il consumo di energia senza compromettere le prestazioni, segnando un passo avanti nel settore tecnologico.

Con l’aumento costante del consumo energetico nei data center, i ricercatori dell’University of California San Diego hanno sviluppato un nuovo tipo di chip pensato per migliorare l’efficienza nell’alimentazione delle GPU. L’obiettivo è ridurre gli sprechi energetici nei sistemi di calcolo avanzati, sempre più potenti e compatti. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, mostra risultati promettenti e apre la strada a infrastrutture digitali più efficienti e sostenibili. Al centro della questione c’è la conversione di energia elettrica. Nei data center moderni l’energia viene distribuita spesso a 48 volt, ma le GPU e i processori richiedono tensioni molto più basse, tra 1 e 5 volt. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Data center più efficienti, la svolta arriva da un nuovo chip

Microsoft sfida Nvidia con Maia 200, il chip AI che rivoluziona i data centerRoma, 27 gennaio 2026 – Microsoft sfida Nvidia nel settore dei chip AI con Maia 200, la seconda generazione del suo acceleratore progettato per...

Mediterra, nuovo data center in Europa alimentato con energia pulitaL’arrivo di Mediterra Datacenters nel mercato spagnolo segna una nuova fase dell’espansione infrastrutturale digitale nel Sud Europa.

Temi più discussi: Il cloud in guerra | I data center del Golfo sono diventati un bersaglio militare; Il ruolo dei data center, Andrea Faeti di Vertiv; Data center: Siemens e Rittal per l’efficienza energetica; Possono i data center usare neuroni umani per elaborare dati?.

IA, sostenibilità e data sovereignity: 3 trend per i data center del 2025Grazie alla digitalizzazione, i dati sono diventati uno dei beni più importanti del nostro mondo. Per la maggior parte delle organizzazioni, si tratta della risorsa più preziosa e pregiata. Pertanto, ... 01net.it

NovaNext, verso un futuro più green e sicuroObiettivi Net-Zero 2050 e resilienza dinamica. Il system integrator punta su soluzioni tecnologiche per adeguarsi alle direttive CSRD e NIS 2, promuovendo l’adozione di reti intelligenti, soluzioni ... datamanager.it

Data center: un nuovo software AI taglia i costi del 25% x.com

Il Maine vieta i grandi data center: una lezione anche per chi si occupa di scuola e futuro energetico #divietodatacenterMaine #leggeLD307datacenter #moratoriadatacenterUSA #datacenterimpattoambientale #consumoenergeticodatacenter #datacenter #pol - facebook.com facebook