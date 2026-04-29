Data center coro di no Dai Comuni della zona all’assemblea aperta | Fermiamo l’invasione

Ieri sera, centinaia di persone si sono radunate in un’assemblea pubblica nella zona tra Lacchiarella e Badile, vicino a un’area dove è in progetto un centro dati. I Comuni della zona hanno espresso forte opposizione, pronunciandosi con un coro di “no”. La riunione ha visto partecipare residenti e rappresentanti locali che hanno manifestato preoccupazioni riguardo alla realizzazione dell’opera. L’evento ha attirato l’attenzione sulla questione e sulla mobilitazione contro il progetto.

In centinaia ieri sera all’assemblea sul data center in progettazione a Lacchiarella al confine con la frazione di Badile (Zibido). Sono arrivati da molti Comuni della zona per dire "No all’invasione". Secondo i dati snocciolati fra il Milanese e i Comuni al confine del Lodigiano e Pavese ne sono stati realizzati 21, e manca ad esempio il data center che dovrebbe sorgere a Opera. L’incontro, organizzato dall’Amministrazione, ha visto una partecipazione molto ampia di cittadini e ha rappresentato un momento utile per fare il punto su una situazione complessa. Si è parlato della nuova sottostazione elettrica prevista da Terna e della possibile realizzazione di un data center sul nostro territorio, due progetti tra loro collegati e con un impatto potenzialmente rilevante.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Data center, coro di “no“. Dai Comuni della zona all’assemblea aperta: "Fermiamo l’invasione" Notizie correlate Il data center spiegato in assembleaIl data center che si vorrebbe costruire a Certosa è stato al centro di un’assemblea molto partecipata al Palasport. Leggi anche: L’invasione dei Data Center, dopo Bollate, Paderno; la famiglia di Uboldo a The Voice – ANTEPRIMA Contenuti utili per approfondire Si parla di: Data center, coro di no. Dai Comuni della zona all’assemblea aperta: Fermiamo l’invasione. Cessione di Aimag, coro di no dai ComuniI Consigli di San Felice, Mirandola, Camposanto e Concordia: Occorre riconfermare il patto di sindacato che sancisce il controllo sull’utility. San Felice, Mirandola, Camposanto, Concordia. Nella ... ilrestodelcarlino.it Data Center, nel cuore della Valle di Non ecco dove sorgerà Intacture: realizzato in una miniera attivaUn silenzio irreale, rotto soltanto dal rumore di una macchina che lavora lentamente, ma incessantemente, come fosse il mostro sonnacchioso che protegge questo antro nel ventre di una montagna. Non è ... ilgazzettino.it