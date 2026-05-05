Dagli ABBA ai Queen la IX edizione di Regine di Cori accende il Teatro dei Segni

Presso i rinnovato "Teatro dei Segni" a Modena, la rassegna corale "Regine di Cori" giunge alla sua IX edizione.Sabato 16 maggio alle ore 21.00 tre cori daranno vita ad uno spettacolo entusiasmante ricco di canti per coro pop dagli anni 60 ai giorni nostri, accompagnati da basi musicali e dal.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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