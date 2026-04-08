Teatro Duse Dagli Abba ai Coldplay due mesi di tributi

Al Teatro Duse, tra aprile e maggio, sono in programma cinque spettacoli dedicati ai tributi delle band internazionali più note. Durante questo periodo, il pubblico potrà assistere a performance che ripropongono la musica di gruppi come gli Abba e i Coldplay. Gli eventi sono stati annunciati come tra i più apprezzati dalla critica e dal pubblico, offrendo un’occasione per rivivere successi musicali famosi.

La musica delle grandi band internazionali rivive sul palcoscenico del Teatro Duse che, tra aprile e maggio, ospiterà cinque tribute show tra i più apprezzati dalla critica e dal pubblico. Si parte stasera (ore 21) con Abbadream, rock opera che celebra l’eredità musicale degli Abba. Sul palco, Simone Giusti e la sua band interpreteranno le grandi hit del gruppo svedese, tra cui Mamma Mia, Dancing Queen, Take a Chance on Me, Gimme! Gimme! Gimme!, The Winner Takes It All, per far cantare e ballare intere generazioni. Il 14 aprile (alle 21) sarà la volta dei Big One con il loro The European Pink Floyd Show. Lo spettacolo offre un’esperienza... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Teatro Duse. Dagli Abba ai Coldplay, due mesi di tributi Cinque tribute show da non perdere: i grandi omaggi ad Abba e Pink Floyd, Queen e ColdplayLa musica delle grandi band internazionali rivive sul palcoscenico del Teatro Duse di Bologna che, tra aprile e maggio, ospiterà cinque tribute show... Musica in piazza a Monreale, venerdì e sabato tributi a Queen e ColdplayIl sipario si alzerà venerdì sera con un omaggio travolgente alla leggenda di Freddie Mercury. Temi più discussi: Teatro Duse. Dagli Abba ai Coldplay, due mesi di tributi; Il fenomeno ABBADream arriva a Bologna: mercoledì 8 aprile il grande show dedicato al mito svedese al Teatro Duse; Teatri a Bologna: gli spettacoli da non perdere ad aprile 2026; Abbadream al Duse, mercoledì 8 aprile. Abbadream al Duse, mercoledì 8 aprileA distanza di oltre quarant’anni dai primi successi, la musica degli Abba è più viva che mai. Per celebrarla, al Teatro Duse a partire dalle 21 di mercoledì 8 aprile, si potrà assistere ad ABBAdream ... ilrestodelcarlino.it Il fenomeno ABBADream arriva a Bologna: mercoledì 8 aprile il grande show dedicato al mito svedese al Teatro DuseIl Teatro Duse di Bologna apre le porte al mondo scintillante di ABBADream, la produzione firmata Stage 11 che mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 21:00, riporterà in scena l’estetica e i successi intra ... sassuolo2000.it Eugenio Finardi al teatro Duse di Bologna con Tutto '75-'25. In scaletta i brani storici e quelli del suo ultimo album 'Tutto' #ANSA x.com BOLOGNA - Teatro Duse - LIVEPLAY - COLDPLAY EXPERIENCE - facebook.com facebook