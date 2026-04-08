Angela Kelly, collaboratrice di lunga data della regina, ha raccontato che la mattina preferiva ascoltare e ballare al ritmo di

D'altronde la regina amava ballare. Sfogliando l'album dei ricordi dei Windsor si scoprono rari scatti che la mostrano felice più che mai sulle piste da ballo col marito Filippo: per esempio li vediamo volteggiare, raggianti, a un ballo di Stato durante una visita ufficiale a Malta nel 1967. Nota anche la sua passione per Dancing Queen degli Abba. Non a caso nel giugno 2022, durante il concerto Platinum Party at the Palace per il Giubileo di Platino della sovrana, una versione strumentale di Dancing Queen fu eseguita davanti a Buckingham Palace dall'orchestra di tamburi metallici delle Forze di difesa di Trinidad e Tobago.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La regina Elisabetta, che la mattina «amava ballare al ritmo di Dancing Queen degli Abba»

Dirty Dancing torna al cinema: Baby è pronta a ballare ancoraSe ne parlava da anni, tra voci, speranze e smentite, ma ora la notizia ha assunto contorni ufficiali.

Dopo Sal Da Vinci, è Trump a ballare al ritmo di Per sempre sì: il deepfake che sta impazzando sui socialDonald Trump in completo blu, camicia bianca inamidata e quella cravatta rossa che ormai è diventata il suo marchio di fabbrica.

ABBA - Dancing Queen (1976) The Song That Defined a Generation #shorts