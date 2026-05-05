BYD Atto 2 prezzo 2026 | davvero da 14.500€ con incentivi?

A aprile 2026, la casa automobilistica cinese BYD ha registrato una crescita significativa nel mercato italiano, con particolare attenzione alla sua vettura elettrica Atto 2. Il modello ha attirato l'interesse di molti consumatori, grazie a voci che parlano di un prezzo di partenza di circa 14.500 euro con incentivi. La presenza di questa vettura ha contribuito a far salire le vendite della casa automobilistica nel mese, con BYD che ha concluso il mese con 4.000 unità vendute nel paese.

La BYD Atto 2 è uno dei principali responsabili dell’esplosione cinese in Italia. Aprile 2026 ha chiuso con BYD a 4.572 immatricolazioni (+171,66% YoY) contro le 422 di Tesla — un sorpasso ormai strutturale. Atto 2 e Seal U sono i due modelli che spingono il brand sul mercato italiano: la prima è 28ª nella top 50 UNRAE di aprile con 1.557 unità, la seconda è 27ª con 1.590. Quanto costa davvero la Atto 2 oggi, e perché funziona così bene? Prezzo: da 25.490€. La BYD Atto 2 in Italia parte da 25.490€ chiavi in mano per la versione Active con batteria 45,1 kWh. La Comfort con la stessa batteria sale a 27.490€, mentre la Boost da 64,8 kWh per chi vuole più autonomia parte da 29.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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BYD ATTO 2 - Il nuovo Suv per la città con motore innovativo

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