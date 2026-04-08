Dacia Duster tutte le motorizzazioni del SUV | dall’ibrido al GPL

Il Dacia Duster è un SUV compatto che ha riscosso un grande successo commerciale, con oltre 2,2 milioni di unità vendute in tredici anni. Il modello è disponibile con diverse motorizzazioni, tra cui versioni ibride e a GPL. La sua presenza sul mercato si è consolidata nel tempo, offrendo opzioni variegate per chi cerca un veicolo pratico e versatile. La gamma motori del Duster si è ampliata nel corso degli anni, mantenendo il suo ruolo di protagonista nel segmento.

Dacia Duster non ha bisogno di presentazioni. Questo SUV compatto è un autentico fenomeno commerciale, che non ha ancora smesso di stupire, grazie agli oltre 2,2 milioni di esemplari venduti in tredici anni di carriera. Oggi, il veicolo “re” dei privati in Europa si rinnova, portando al debutto una gamma di motorizzazioni che promette di ridefinire il concetto di efficienza e versatilità senza tradire il DNA di essenzialità del brand. Sotto alle sue linee tese e robust e, battono ora quattro diversi propulsori, tutti conformi alla severa normativa EU6e bis, pronti a sfidare ogni tipo di tracciato. L’ibrido dei primati: Hybrid-G 150 4x4. La vera punta di diamante di questa metamorfosi è l’inedito Hybrid-G 150 4x4, una proposta unica sul mercato che fonde tre mondi: l’ibrido, la trazione integrale e l’alimentazione bi-fuel benzina-GPL. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dacia Duster, tutte le motorizzazioni del SUV: dall’ibrido al GPL Dacia Duster, primo contatto con il SUV che abbina il 4x4 con l’ibrido - GPLSulle strade della Costa Azzurra abbiamo saggiato le qualità della nuova Dacia Duster nella versione 4x4 abbinata al motore Hybrid-G 150 Dacia Duster... Nuova Dacia Duster 2027: come sarà il restyling del suvEcco le anticipazioni su come potrebbe essere il restyling 2027 della Dacia Duster (basate sui rumor, render e piani di prodotto disponibili finora —... Dacia Duster et Bigster (2025) : le fonctionnement du moteur GPL 4x4 hybride expliqué Temi più discussi: Un abitacolo con soluzione intelligenti, dove il pragmatismo incontra la tecnologia; Prova completa - Dacia Duster 1.8 full hybrid: più potenza e fino a 25 km/litro in città, sotto i 30.000 euro; Jeep Compass vs Dacia Duster, vale la pena spendere 20.000 € in più? Il confronto; Dacia Duster Hybrid 155, l’evoluzione tecnologica che non tradisce il Dna del modello. Ecco la nostra prova. Dacia Duster 2024: tutte le probabili novità per la terza generazioneLa Dacia Duster è il modello di maggior successo del marchio del Gruppo Renault, con oltre due milioni di esemplari venduti in poco più di 10 anni. Oggetto di un restyling pochi mesi fa (qua la nostra ... motorionline.com Dacia Duster Hybrid 155, l’evoluzione tecnologica che non tradisce il Dna del modello. Ecco la nostra provaÈ guidandola che si capisce davvero dove vuole andare la nuova Dacia Duster Hybrid 155. Nel percorso di prova tra Milano e Cremona, tra traffico urbano, tangenziali e tratti ... motori.ilmessaggero.it Dacia Duster #hybrid G 150 #4x4 ha tutto ma non chiedergli un cappuccino. - facebook.com facebook