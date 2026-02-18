Dacia Duster primo contatto con il SUV che abbina il 4x4 con l’ibrido - GPL

Da ilgiornale.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Dacia Duster ha attirato l’attenzione dopo aver dimostrato come un SUV possa combinare trazione integrale e motore ibrido a GPL. La casa romena ha scelto di equipaggiare il modello con questa tecnologia per offrire un’alternativa più ecologica senza rinunciare alla praticità. La versione 4x4 con alimentazione a GPL si presenta come una soluzione valida per chi cerca un’auto versatile e meno inquinante. La Duster continua a conquistare il mercato con questa novità, spinta anche dalla domanda di veicoli più sostenibili.

Dacia Duster è sicuramente il modello che ha fatto le fortune del marchio romeno, il veicolo che ha permesso a questa costola del Gruppo Renault di crescere e ambire a qualcosa di più. Tutti si ricordano i geniali spot che hanno lasciato un solco nell’immaginario collettivo italiano, quelli del “voglio spendere molto di più”, che hanno reso questo SUV un mezzo attraente e simpatico, oltre che pratico, versatile e solido. Da allora sono stati compiuti infiniti passi avanti, si sono susseguite nuove generazioni, e la Duster è diventata un caposaldo dell’automobilismo mondiale, non più soltanto continentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

dacia duster primo contatto con il suv che abbina il 4x4 con l8217ibrido gpl
© Ilgiornale.it - Dacia Duster, primo contatto con il SUV che abbina il 4x4 con l’ibrido - GPL

Nuova Dacia Duster 2027: come sarà il restyling del suvLa Dacia Duster si prepara a cambiare volto nel 2027.

Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4: la top di gamma provata nel deserto di AgafayLa Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 si distingue come la versione di punta del modello, offrendo una combinazione tecnica innovativa in un contesto di grande prova.

NUOVA DACIA DUSTER 2026 – Il SUV che CAMBIA le REGOLE! Lusso, Potenza e Prezzo da SOGNO!

Video NUOVA DACIA DUSTER 2026 – Il SUV che CAMBIA le REGOLE! ? Lusso, Potenza e Prezzo da SOGNO!
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Primo contatto su strada con l'auto più venduta in Europa in versione GPL; Primo contatto Dacia Sandero 2026 ECO-G: la più venduta a GPL è anche automatica e (più) veloce; Dacia rinnova Duster, nuovi motori più potenti ed efficienti.

Dacia Duster 4×4: L’A prima prova della gpl ibrida con il cambio automaticoArriva la Dacia Duster 4x4 Hybrid Gpl: 154 cv, trazione integrale elettrica e prezzo da 28.500 euro. La prima prova su strada e in off-road ... lautomobile.aci.it

Dacia Duster Transfagarasan Experience: la prova su strada e in off-roadSolida e poliedrica, compatta per la città ma abbastanza spaziosa per le avventure fuori dalle mura urbane. Caratteristiche divenute colonne portanti del successo di Dacia Duster, oltre 2,4 milioni di ... gazzetta.it