Dacia Duster primo contatto con il SUV che abbina il 4x4 con l’ibrido - GPL
La Dacia Duster ha attirato l’attenzione dopo aver dimostrato come un SUV possa combinare trazione integrale e motore ibrido a GPL. La casa romena ha scelto di equipaggiare il modello con questa tecnologia per offrire un’alternativa più ecologica senza rinunciare alla praticità. La versione 4x4 con alimentazione a GPL si presenta come una soluzione valida per chi cerca un’auto versatile e meno inquinante. La Duster continua a conquistare il mercato con questa novità, spinta anche dalla domanda di veicoli più sostenibili.
Dacia Duster è sicuramente il modello che ha fatto le fortune del marchio romeno, il veicolo che ha permesso a questa costola del Gruppo Renault di crescere e ambire a qualcosa di più. Tutti si ricordano i geniali spot che hanno lasciato un solco nell’immaginario collettivo italiano, quelli del “voglio spendere molto di più”, che hanno reso questo SUV un mezzo attraente e simpatico, oltre che pratico, versatile e solido. Da allora sono stati compiuti infiniti passi avanti, si sono susseguite nuove generazioni, e la Duster è diventata un caposaldo dell’automobilismo mondiale, non più soltanto continentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
