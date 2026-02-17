Napoli in piazza per l’Ucraina domenica 22 in corteo da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito

Il corteo a Napoli, previsto per domenica 22 febbraio, nasce dalla volontà di esprimere vicinanza all’Ucraina dopo settimane di conflitto. La manifestazione partirà alle 11.30 da Piazza Dante e si concluderà a Piazza del Plebiscito, coinvolgendo cittadini di tutte le età che vogliono mostrare il proprio appoggio. La manifestazione si svolge in un momento in cui il conflitto continua a insanguinare l’est Europa, e molti napoletani vogliono far sentire la loro voce. Le persone si riuniranno con bandiere ucraine e striscioni, nel tentativo di mantenere vivo il sostegno pubblico

Domenica 22 febbraio 2026, alle ore 11.30, Napoli ospiterà un corteo cittadino da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito per esprimere sostegno all’Ucraina e ribadire che, anche quando una guerra si prolunga, la solidarietà non può diventare routine né silenzio. L’iniziativa è promossa da Dateci le Ali APS e si svolge con il patrocinio del Consolato Generale d’Ucraina a Napoli. Il corteo intende tenere insieme una cornice di solidarietà umanitaria e un richiamo alla responsabilità civica europea, ponendo al centro l’idea che la pace non sia soltanto assenza di conflitto, ma una prospettiva di pace giusta fondata su diritti, dignità e convivenza.🔗 Leggi su Ildenaro.it Napoli, spari nella notte a pochi passi da Piazza del Plebiscito: ritrovato un bossolo Nella notte a Napoli, nelle vicinanze di Piazza del Plebiscito, si sono registrati colpi di arma da fuoco tra piazza Carolina e via Chiaia. Napoli, suicidio in Piazza del Plebiscito Un uomo, probabilmente giovane, si è tolto la vita questa mattina in Piazza del Plebiscito, nel centro di Napoli. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dispositivo di circolazione per lo svolgimento della manifestazione podistica Coelmo Napoli City Half Marathon in programma il 22 febbraio 2026; Napoli, oltre 3mila in piazza per difendere i centri sociali; Centri sociali autogestiti, sabato 14 corteo a Napoli: Contro gli sgomberi e per difendere la democrazia; Napoli, Amore che resiste: sabato in piazza per i centri sociali. In piazza per l’Ucraina, domenica 22 in corteo da Piazza Dante a Piazza del PlebiscitoDomenica 22 febbraio 2026, alle ore 11.30, Napoli ospiterà un corteo cittadino da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito per esprimere sostegno all’Ucraina e ribadire che, anche quando una guerra si pro ... ildenaro.it Napoli in piazza contro ddl Bongiorno, Meglio nessuna legge che questaDonne e pochi uomini in piazza del Plebiscito, a Napoli, in contemporanea con altre città italiane, per il presidio Senza consenso è stupro contro il ddl Bongiorno che interviene sull'articolo 609 ... ansa.it In piazza Dante a Trento è stato festeggiato il Capodanno cinese. In tanti hanno salutato l'inizio dell'anno del Cavallo di fuoco facebook