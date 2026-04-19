A Panariello e Bonini le due vittorie Da Piazza a Piazza

Il 19 aprile 2026 a Prato si sono svolte le due tappe della manifestazione “Da Piazza a Piazza”, evento di mountain bike di livello nazionale organizzato dall’Avis Verag Prato Est e dal Top Race Team di Montemurlo. La competizione ha visto protagonisti numerosi atleti che si sono sfidati su percorsi impegnativi, attirando un pubblico appassionato e numeroso lungo le strade della città.

Prato,19 aprile 2026 - Anche quest’anno non è mancato il successo per la manifestazione pratese “Da Piazza a Piazza” uno degli appuntamenti di mountain bike di maggior prestigio a carattere nazionale, organizzata dall’Avis Verag Prato Est e dal Top Race Team di Montemurlo. La sfida della gara inserita nei circuiti della Coppa Toscana MTB, Rampitek e Deltos Cup, sulle colline della provincia di Prato con successo finale di uno dei maggiori favoriti Giuseppe Panariello della Neb18 Factory Team che ha raggiunto da solo l’alveo del fiume Bisenzio dopo 47 chilometri precedendo di 1’43” Spinetti e Furiasse. Sul percorso corto di 27 km della...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Panariello e Bonini le due vittorie “Da Piazza a Piazza” Notizie correlate Leggi anche: Napoli in piazza per l’Ucraina, domenica 22 in corteo da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito "Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza": gli eventi in piazza Cesare Battisti e piazza UmbertoDi seguito il programma delle quattro giornate: tutti gli eventi sono a ingresso libero, salvo diversa indicazione.