Fioritura dei ciliegi al Laghetto dell’Eur | qual è la situazione

All’ Parco Centrale del Lago dell’EUR, uno dei luoghi più suggestivi della primavera romana, sta iniziando lo spettacolo della fioritura dei ciliegi giapponesi. Le gemme dei celebri Prunus × yedoensis ‘Somei?Yoshino’ stanno lentamente schiudendosi e sui rami di alcuni alberi più giovani sono già comparsi i primi fiori. Le temperature insolitamente miti di questi giorni stanno accelerando il processo, anticipando leggermente i tempi della fioritura che, secondo le prime osservazioni, potrebbe raggiungere il suo culmine nei primissimi giorni di aprile. Già nel giro di una decina di giorni, però, si potranno ammirare diversi rami in fiore lungo il suggestivo Viale del Giappone. 🔗 Leggi su Funweek.it

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La primavera sboccia a Bologna: ecco dove ammirare la fioritura primaverile tra parchi, strade e piazze dentro e fuori il centro storico visiter.it/gl4v #BolognaWelcome #inEmiliaRomagna Ph. @BolognaWelcome x.com