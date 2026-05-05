Il 5 maggio 1981, nel carcere di Maze in Irlanda del Nord, moriva Bobby Sands, un attivista repubblicano che aveva partecipato a uno sciopero della fame durato 66 giorni. La sua morte attirò l’attenzione internazionale e divenne un simbolo della lotta contro il regime carcerario britannico. La vicenda si inserisce in un quadro storico che coinvolge anche l’Italia, il fascismo e le rivoluzioni politiche di quegli anni.

Roma, 5 mag – Il 5 maggio 1981, nel carcere di Maze, moriva Bobby Sands dopo sessantasei giorni di sciopero della fame. Militante repubblicano, poeta, giornalista, eletto parlamentare mentre era già prigioniero, Sands divenne il volto tragico di una lunga genealogia irlandese: quella di un popolo che, per affermare la propria indipendenza, ha attraversato insurrezioni, clandestinità, carceri, fame, martirio politico. La sua morte non appartiene soltanto alla cronaca del conflitto nordirlandese. È uno degli ultimi grandi simboli novecenteschi di una tradizione rivoluzionaria che aveva già conosciuto, sessant’anni prima, un altro sciopero della fame destinato a scuotere l’Europa: quello di Terence MacSwiney, sindaco di Cork e comandante dell’Ira, morto nel carcere londinese di Brixton il 25 ottobre 1920.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Da Fiume a Bobby Sands: l’Italia, il Fascismo e la rivoluzione irlandese

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