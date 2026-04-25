Il 25 aprile si ripropone ogni anno con uno scontro tra gruppi che si definiscono antifascisti e altre forze che rappresentano il fascismo, anche se in Italia non ci sono episodi di fascismo attivo. La giornata viene spesso accompagnata da polemiche e discussioni che si ripetono ciclicamente, creando un clima di confusione tra i valori storici e le interpretazioni politiche. La situazione attuale vede un paese diviso tra ricordi e rappresentazioni che si scontrano senza una presenza reale di fascismo.

Come ogni anno, il 25 aprile torna a furoreggiare il sempiterno scontro tra fascisti e antifascisti in totale assenza di fascismo, l'apice dell'idiozia di massa. Il fascismo mussoliniano è un episodio morto e sepolto, indi per cui risulta oggi completamente ridicolo tanto chi si definisce fascista, quanto chi si definisce antifascista. Risulta non solo ridicolo, come già dicevo, ma anche perfettamente funzionale all'ordine della dominazione capitalistica, la quale ha tutto l'interesse a dividere le masse in orizzontale tra fascisti e antifascisti di modo che mai si prenda coscienza della contraddizione capitalistica: chiaro come il sole è il fatto che oggi la nostra sofferenza non derivi dal manganello fascista, ma dai mercati deregolamentati e dalle leggi della finanza cosmopolitica e usuraia.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 25 aprile: c'è ben poco da festeggiare, purtroppo; Italia occupata e fiction dell'antifascismo in assenza di fascismo

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