Rinasce ‘Turri 20sette’ | Uno spazio educativo per tutta la comunità

Nel cuore della stazione riapre ‘Turri 20sette’, uno spazio dedicato all’educazione e alla comunità che è stato recentemente ristrutturato e riqualificato. L’inaugurazione segna la ripresa delle attività all’interno di una struttura che da tempo rappresenta un punto di riferimento locale. L’obiettivo principale è offrire un luogo aperto a tutti per attività formative e sociali.

Nel cuore della stazione rinasce 'Turri 20sette', spazio educativo e per la comunità, finalmente rinnovato. C'è un momento, durante l'inaugurazione ieri pomeriggio, che ha restituito il senso profondo di un intero progetto: il coro improvvisato delle bambine e dei bambini. Con le loro voci hanno dato il benvenuto alle autorità, sindaco Marco Massari e assessora Annalisa Rabitti, trasformando un taglio del nastro in una festa di quartiere. Non stavano solo inaugurando arredi moderni, ma prendendo possesso di un luogo che ora, finalmente, somiglia ai loro desideri. 'Turri 20sette' riapre le porte in una veste completamente rivoluzionata grazie...