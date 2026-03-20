La villa del boss Michele Zaza diventa casa sociale | il percorso educativo di Casa Glo

Martedì 24 marzo alle 10 a Napoli si tiene l'incontro di presentazione dello studio “Esperienze e nuove sfide” presso Casa G.L.O., la villa precedentemente appartenuta a Michele Zaza, boss del narcotraffico. La struttura, trasformata nel 2010 dalla cooperativa L’Orsa Maggiore in un servizio diurno per persone vulnerabili con problemi di autonomia, diventa così il luogo di un evento dedicato a questo progetto.

Martedì 24 marzo alle 10, a Napoli, Casa G.L.O., la villa appartenuta al boss del narcotraffico Michele Zaza e trasformata nel 2010 dalla cooperativa L’Orsa Maggiore in servizio diurno per persone vulnerabili con problemi di autonomia, ospita la presentazione dello studio “Esperienze e nuove sfide. Per riflettere sul riutilizzo sociale del bene confiscato e condividere buone pratiche”, redatto da Gianluca Bove, responsabile del centro, e Nicoletta Gasparini, medico pediatra e socia della cooperativa, con la collaborazione di Maurizio Chiappetta, ingegnere volontario per l’elaborazione della banca dati. L’incontro, moderato dalla giornalista... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Più servizi alla primaria. L’ex casa del custode diventa hub educativoSarà operativo da lunedì il nuovo spazio polifunzionale della scuola primaria Ada Negri, destinato ad attività educative e laboratori.

Leggi anche: Casa introvabile casa: numeri, colpe e risposte alla più grande emergenza sociale del continente