L'attrice premio Oscar ha condiviso come si è preparata per interpretare il ruolo di una popstar nel nuovo film diretto da un regista noto. Ha spiegato di aver tratto ispirazione da una celebre cantante americana, affrontando il personaggio con un approccio che combina studio e interpretazione. La sua partecipazione al progetto ha attirato l'attenzione, considerando la trasformazione richiesta per la parte.

L'attrice premio Oscar ha raccontato come si è preparata per diventare la protagonista del nuovo film diretto da David Lowery. Anne Hathaway ha rivelato a chi si è ispirata per recitare nel film Mother Mary, diretto da David Lowery. L'attrice premio Oscar, sul grande schermo, ha avuto il ruolo di una popstar e si è messa alla prova dal punto di vista vocale e interpretativo. Uno stile vocale diverso dal passato Rispondendo ad alcune domande dei fan che hanno potuto ascoltare in anteprima la colonna sonora di Mother Mary dopo i brani usati per i trailer, Anne Hathaway ha ricordato che ha già cantato in passato per dei progetti cinematografici, ma questa è stata un'esperienza totalmente diversa.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Anne Hathaway e il ruolo da popstar in Mother Mary: "Mi sono ispirata a Beyonce"

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