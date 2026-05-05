Negli ultimi anni, i cybercriminali hanno intensificato le loro attività utilizzando malware e tecniche sofisticate per sottrarre dati e infettare dispositivi. Un antivirus non aggiornato può risultare inefficace contro le nuove minacce, lasciando spazio a vulnerabilità. I criminali sfruttano spesso software obsoleti e tecniche di ingegneria sociale per ottenere accesso alle informazioni personali senza che l’utente se ne accorga.

? Cosa scoprirai Come può un antivirus non aggiornato lasciarti vulnerabile ai virus?. Come fanno i criminali a rubare i tuoi dati senza accorgertene?. Perché cliccare su un link di un film gratuito può svuotarti il conto?. Quali segnali rivelano che un falso avviso di sicurezza ti sta ingannando?.? In Breve Software di sicurezza deve avere aggiornamenti automatici e scansione file costante.. Phishing e falsi avvisi tecnici sfruttano la manipolazione psicologica degli utenti.. Navigazione su siti pirata e uso peer-to-peer aumentano i rischi informatici.. Scansione obbligatoria delle periferiche USB previene il trasferimento di virus esterni.. I cybercriminali utilizzano software malevoli per sottrarre dati personali e bancari attraverso l’installazione silenziosa di virus su computer, tablet e telefoni cellulari in tutto il mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cybercriminali e malware: come difendere i dati e i dispositivi

Come proteggere contatti e conversazioni dai malware che spiano chat e rubrica

Notizie correlate

Keenadu, nuovo malware Android: Kaspersky segnala oltre 13.000 dispositiviKeenadu, il Malware Android che Spia Milioni di Smartphone: Un Allarme dalla Kaspersky Un nuovo malware, denominato Keenadu, sta prendendo di mira...

Leggi anche: Darksword, il nuovo malware che minaccia gli iPhone: a rischio centinaia di milioni di dispositivi Apple

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Sicurezza OT e IoT: oltre il ransomware, l’attacco colpisce senza rumore; Password rubate 2026: tra combolist e attacchi - Panda Security; GopherWhisper: il nuovo gruppo di hacker che sfrutta Outlook, Discord e Slack per attacchi malware; Telegram Mini App sfruttate per truffe e malware.

Allarme malware! Come riconoscere un attacco e proteggere i dispositiviI malware sono una minaccia insidiosa sempre più presente nella vita di tutti noi: scopri come riconoscere un attacco e proteggerti. msn.com

GopherWhisper: il nuovo gruppo di hacker che sfrutta Outlook, Discord e Slack per attacchi malwareScopri GopherWhisper, il gruppo di hacker cinese che utilizza malware via Outlook, Discord e Slack per attacchi mirati. mrw.it

AXA Switzerland. . Che si tratti di phishing, hacking o deepfakes: i cybercriminali diventano sempre più raffinati. E ognuno di noi può cadere vittima della cybercriminalità. Nel blog scopri come proteggere te stesso e i tuoi dati personali. - facebook.com facebook