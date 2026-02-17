Keenadu nuovo malware Android | Kaspersky segnala oltre 13.000 dispositivi

Kaspersky ha scoperto Keenadu, un nuovo malware Android che ha già infettato più di 13.000 smartphone. Questo virus, nascosto tra le app pirata, permette di monitorare le attività degli utenti senza il loro consenso. Gli esperti segnalano che il malware si diffonde principalmente attraverso download da fonti non ufficiali, sfruttando falle di sicurezza del sistema operativo. Molti dispositivi infetti si trovano in paesi europei e in America, dove gli utenti spesso installano app da fonti non controllate.

Keenadu, il Malware Android che Spia Milioni di Smartphone: Un Allarme dalla Kaspersky. Un nuovo malware, denominato Keenadu, sta prendendo di mira dispositivi Android in tutto il mondo, con oltre 13.000 dispositivi già compromessi. La scoperta, effettuata a febbraio 2026 dai ricercatori di Kaspersky, rivela una sofisticata rete di diffusione che sfrutta app infette sul Google Play Store, firmware preinstallati e canali di distribuzione non ufficiali, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza degli smartphone e sulla privacy degli utenti. Un Attacco Silenzioso nella Catena di Approvvigionamento.