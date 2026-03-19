Darksword il nuovo malware che minaccia gli iPhone | a rischio centinaia di milioni di dispositivi Apple

Una nuova minaccia informatica si è diffusa nel mondo Apple. Gli esperti di sicurezza hanno identificato Darksword, un malware sviluppato per infettare iPhone, e segnalano che potrebbe mettere a rischio centinaia di milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo. La scoperta è stata fatta da Google in collaborazione con iVerify e Lookout.

Una nuova minaccia informatica torna a colpire il mondo Apple. Dopo il recente caso Coruna, gli esperti di sicurezza segnalano la diffusione di Darksword, un malware individuato da Google insieme alle società iVerify e Lookout, capace di colpire centinaia di milioni di iPhone in tutto il mondo. Secondo quanto riportato da fonti internazionali, Darksword è progettato per sottrarre dati sensibili e informazioni finanziarie, incluse quelle legate ai portafogli di criptovalute. Un attacco mirato, sofisticato, che sfrutta vulnerabilità presenti in versioni relativamente recenti del sistema operativo iOS. epa12794654 The iPhone 17e is on display during the 'Apple Experience' to announce Apple's new products in New York, New York, USA, 04 March 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Darksword, il nuovo malware che minaccia gli iPhone: a rischio centinaia di milioni di dispositivi Apple Articoli correlati Apple svela nuovi dispositivi il 4 marzo: iPhone, iPad e MacBook al centro di un evento globale in tre città.Apple punta a una rivoluzione globale: il 4 marzo svelati nuovi iPhone, iPad e MacBook Apple ha fissato al 4 marzo una data cruciale per il futuro... Apple punta a rendere iphone irrinunciabile con dispositivi indossabili android deve essere prontol’aggiornamento tecnologico di apple si concentra sull’integrazione di dispositivi alimentati dall’intelligenza artificiale con funzioni avanzate di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Darksword il nuovo malware che minaccia... Temi più discussi: DarkSword: exploit chain iOS tra zero-day, spyware e cybercrimine; DarkSword: exploit iOS colpisce milioni di iPhone; L’incubo zero-click di Apple: iVerify svela DarkSword, l’exploit invisibile che infetta l’iPhone in 30 secondi; Boox lancia nuovi tablet E Ink per nomadi digitali: sottilissimi e con le app Android. Darksword, il nuovo malware che minaccia gli iPhone: a rischio centinaia di milioni di dispositivi AppleCresce l’allarme per questo virus sofisticato che colpisce soprattutto le versioni recenti di iOS. Individuato da Google insieme alle società iVerify e Lookout, il malware riaccende il tema della sicu ... quotidiano.net DarkSword, la nuova tecnica per violare centinaia di milioni di iPhone (e che non fa niente per nascondersi)Si chiama DarkSword, ed è già stata usata da cybercriminali russi per bucare dispositivi Apple basati su iOs 18 attraverso siti web compromessi ... wired.it Per chi pensa che aggiornare non serve a nulla.. buona lettura e leggete tutto l’articolo https://spider-mac.com/2026/03/19/darksword-iphone-exploit-ios26-3/fbclid=IwdGRjcAQozypmZGlkFlAzW6ekEuTGECVUPYM5QaRsGpTPntBleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjB - facebook.com facebook I cosiddetti attacchi 'DarkSword' violano la sicurezza dei dispositivi Apple e rubano dati personali in pochi secondi. l.euronews.com/rbsM x.com