Un attacco informatico ha colpito un negozio online, bloccando 1.857 ordini a causa di un virus denominato Mallox. Il malware è rimasto nascosto nel sistema per diciotto mesi prima di essere scoperto. Le autorità hanno individuato un errore tecnico che ha consentito ai criminali di entrare nel server senza essere rilevati per un lungo periodo. La vicenda solleva interrogativi sulle misure di sicurezza adottate dall'azienda coinvolta.

? Cosa scoprirai Come è stato possibile un accesso illegale rimasto silente per diciotto mesi?. Quale errore tecnico ha permesso l'ingresso dei criminali nel server?. Perché i server di hosting globali hanno dovuto chiudere gli accessi?. Come sono stati recuperati tutti i file dopo il blocco del virus?.? In Breve Backdoor installata tramite plugin WordPress non aggiornato 18 mesi fa. Attacco orchestrato da 13 indirizzi IP in 11 paesi diversi. Ripristino totale di 42.277 file del catalogo in cinque giorni. Intervento tecnico di STRATEGIC tra Parma e San Marino. Un attacco informatico globale ha colpito un e-commerce italiano nella settimana del 28 aprile, costringendo un’agenzia di Parma a rivolgersi ai tecnici di STRATEGIC a San Marino per salvare 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cyberattacco a un e-commerce: 1.857 ordini bloccati dal virus Mallox

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