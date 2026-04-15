Emergenza a Muravera | arriva il virus Lumpy Skin bloccati gli allevamenti

A Muravera si registra un’epidemia di dermatite nodulare bovina, conosciuta come Lumpy Skin Disease, che ha colpito un gruppo di cinque animali e causato la morte di quattro di essi. Le autorità hanno disposto il blocco degli allevamenti coinvolti per contenere la diffusione del virus. La situazione è sotto monitoraggio e si stanno seguendo le procedure di emergenza stabilite per questo tipo di malattia.

Un focolaio di dermatite nodulare bovina, nota anche come Lumpy Skin Disease, ha colpito il territorio di Muravera, portando alla morte di quattro capi su un gruppo di cinque animali interessati. La scoperta del virus, che rappresenta l’unico caso registrato in Italia da quando è iniziato il 2026, ha attivato immediatamente le procedure di emergenza sanitaria per proteggere i restanti 148 capi presenti nell’area. Protocolli di contenimento e la gestione dell’emergenza zootecnica. La risposta alle autorità sanitarie si è mossa con estrema rapidità non appena i dati del Bollettino Epidemiologico Nazionale Veterinario hanno confermato la presenza della patologia nel comprensorio di Muravera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza a Muravera: arriva il virus Lumpy Skin, bloccati gli allevamenti Notizie correlate Virus Nipah, arriva il vaccino sperimentale contro l’emergenza: 60 volontari lo testerannoIl virus Nipah può trasmettersi dagli animali alle persone ed è diffuso nell’Asia meridionale e sud-orientale. Bergamo: manifesti anti-allevamenti bloccati per immaginiA Bergamo, il dibattito sulla libertà di espressione si è acceso a seguito del blocco di tre manifesti della campagna contro gli allevamenti...