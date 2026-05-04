Nelle ultime settimane si sono verificati attacchi informatici contro una società di IBM coinvolta nella gestione dei sistemi informativi pubblici. Secondo quanto riportato, hacker di origine cinese hanno violato i sistemi, mettendo a rischio dati appartenenti sia a amministrazioni locali che nazionali. Al momento, non sono state diffuse informazioni ufficiali sui dettagli delle strutture coinvolte e sulle conseguenze dell’attacco. Le autorità stanno ancora investigando per chiarire l’entità e le implicazioni dell’incidente.

Quali sono le pubbliche amministrazioni, locali e nazionali, coinvolte nell’attacco informatico andato in scena nelle scorse settimane contro la società Sistemi informativi di Ibm? Per ora siamo nel campo delle ipotesi. Repubblica, che ha rivelato il colpo, indica i servizi essenziali alzando l’asticella dei rischi per l’Italia. Altri addetti ai lavori tendono a minimizzare la minaccia. Secondo William Nonnis, analista per le tecnologie digitali della presidenza del consiglio dei ministri, sono poche le strutture coinvolte nel perimetro delle Stato e delle amministrazioni locali. “I sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni centrali sono quasi tutti gestiti da Microsoft “, dice l’esperto di Palazzo Chigi a ilfattoquotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hacker cinesi violano una società di Ibm, a rischio dati della pubblica amministrazione. “Cyber spionaggio in una guerra a bassa intensità”

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