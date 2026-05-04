Hacker cinesi violano una società di Ibm a rischio dati della pubblica amministrazione Cyber spionaggio in una guerra a bassa intensità
Nelle ultime settimane si sono verificati attacchi informatici contro una società di IBM coinvolta nella gestione dei sistemi informativi pubblici. Secondo quanto riportato, hacker di origine cinese hanno violato i sistemi, mettendo a rischio dati appartenenti sia a amministrazioni locali che nazionali. Al momento, non sono state diffuse informazioni ufficiali sui dettagli delle strutture coinvolte e sulle conseguenze dell’attacco. Le autorità stanno ancora investigando per chiarire l’entità e le implicazioni dell’incidente.
Quali sono le pubbliche amministrazioni, locali e nazionali, coinvolte nell’attacco informatico andato in scena nelle scorse settimane contro la società Sistemi informativi di Ibm? Per ora siamo nel campo delle ipotesi. Repubblica, che ha rivelato il colpo, indica i servizi essenziali alzando l’asticella dei rischi per l’Italia. Altri addetti ai lavori tendono a minimizzare la minaccia. Secondo William Nonnis, analista per le tecnologie digitali della presidenza del consiglio dei ministri, sono poche le strutture coinvolte nel perimetro delle Stato e delle amministrazioni locali. “I sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni centrali sono quasi tutti gestiti da Microsoft “, dice l’esperto di Palazzo Chigi a ilfattoquotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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