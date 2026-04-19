Attiviamoci Tutti i giorni in Movimento | la sfida di Sport e Salute per riportare i ragazzi lontani dagli schermi

Un'iniziativa promossa da Sport e Salute invita i giovani a dedicare ogni giorno del tempo all'attività fisica, incoraggiandoli a lasciare gli schermi e a muoversi. La campagna suggerisce di smettere di usare il telefono, alzarsi dalla sedia, uscire e praticare sport come corsa, salto o gioco. L'obiettivo è favorire uno stile di vita più attivo, richiamando immagini di un passato in cui il movimento era parte naturale della giornata.

Mettere giù il telefono. Alzarsi dalla sedia. Uscire. Correre, saltare, giocare. Sembra la descrizione di un pomeriggio qualsiasi di trent'anni fa. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Sport e Salute, al via il contest 'attiviamoci tutti i giorni in movimento' per 2,3 milioni di studenti Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sport e Salute, al via il contest 'attiviamoci tutti i giorni in movimento' per 2,3 milioni di studenti; Sport e Salute, al via il contest ‘attiviamoci tutti i giorni in movimento’ per 2,3 milioni di studenti; Sport e Salute, al via il contest 'attiviamoci tutti i giorni in movimento' per 2,3 milioni di studenti; Sport e Salute, al via il contest ‘attiviamoci tutti i giorni in movimento’ per 2,3 milioni di studenti. Sport e Musica contro il drop out giovanile: al via il contest Attiviamoci tutti i giorni in movimentoL'iniziativa chiamerà all’azione 12.700 scuole ed oltre 120mila classi di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado per un totale di circa 2,3 milioni di studenti ... corrieredellosport.it Attiviamoci, nasce il movimento come antidoto alla sedentarietà giovanileAttiviamoci: un progetto per contrastare l'inattività fisica. Scopri come coinvolgere le scuole e le famiglie. informazionescuola.it Sport e Salute, al via il contest 'attiviamoci tutti i giorni in movimento' per 2,3 milioni di studenti. x.com Sport e Salute, al via il contest 'attiviamoci tutti i giorni in movimento' per 2,3 milioni di studenti Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook