Curtis Jones Inter apertura totale ai nerazzurri! Romano fa sognare i tifosi | Voleva venire già a gennaio

Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, ha manifestato interesse nei confronti dell'Inter, aprendo alla possibilità di un trasferimento. Secondo fonti, il giocatore avrebbe espresso il desiderio di trasferirsi già nel mercato di gennaio, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La pista rimane aperta per la prossima sessione di calciomercato estivo, mentre i tifosi nerazzurri seguono con attenzione gli sviluppi.

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