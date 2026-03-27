Salah all’Inter | l’annuncio che fa sognare i tifosi nerazzurri

L’attaccante egiziano, dopo oltre dieci anni dalla sfida con la Fiorentina, lascerà il Liverpool al termine di questa stagione, con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. La trattativa tra il giocatore e il club è ormai definita, e tra le possibili destinazioni si parla dell’Inter, anche se non sono stati annunci ufficiali. La Roma ha avuto un ruolo nella trattativa.

Più di dieci anni dopo lo scontro frontale con la Fiorentina. Tra le due litiganti, alla fine, la spuntò la Roma La lunga e vincente avventura di Salah al Liverpool si concluderà alla fine della stagione e con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. “Purtroppo questo giorno è arrivato”, ha dichiarato l’egiziano nell’emozionante video pubblicato a sorpresa sul proprio profilo Instagram. La rottura con Slot avvenuta prima di metà stagione ha probabilmente inciso sulla decisione di Salah di porre fine alla sua esperienza con la maglia dei ‘Reds’. Ora la domanda riguarda il suo futuro: dove giocherà nella prossima stagione? Si parla tanto di Mls e soprattutto Arabia, con l’Al-Ittihad che potrebbe tornare alla carica un paio d’anni dopo la super offerta respinta dal club inglese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - “Salah all’Inter”: l’annuncio che fa sognare i tifosi nerazzurri Articoli correlati Leggi anche: Carragher fa sognare i tifosi nerazzurri: “Salah lo vedrei bene…” Mercato Inter, Goretzka prende posizione sul futuro: l’annuncio del tedesco fa sognare i nerazzurriCalciomercato Inter, svolta nel futuro di Pavard? Le ultime dalla Francia, scenario inaspettato Bernardo Silva, piovono conferme sull’addio a zero al... Una raccolta di contenuti su Salah all'Inter l'annuncio che fa... Temi più discussi: Salah in Arabia libera Diaby per l'Inter? Come l'addio di Momo al Liverpool può aiutare i nerazzurri; Salah lascerà il Liverpool a fine stagione: le possibili opzioni per il Liverpool per sostituire l'egiziano; Istinto, strategia, premi e sacrifici: storie di calciatori che giocano a scacchi; Salah annuncia l'addio al Liverpool: Questo club sarà sempre casa mia. Inter, trovato il nuovo Lookman: assalto a Diaby, lo porta Thuram e lo libera SalahLa cessione di Thuram in estate consentirà all'Inter di fiondarsi su un calciatore dalla caratteristiche molto simili a quelle di Lookman: caccia a Diaby. sport.virgilio.it Salah può fare un regalo all’Inter: Diaby si avvicina all’Inter, perché è intrigo di mercatoMILANO - Salah può regalare Diaby all’Inter. Già, perché l’addio al Liverpool dell’attaccante egiziano ha già avuto un’evoluzione in queste ore. Stando ai primi rumors, infatti, il suo futuro, più che ... msn.com Liverpool, occhi in casa Juventus per il post Salah: primo sondaggio Reds per Conceiçao L'inizio della primavera coincide con il tempo dei sondaggi: tanti ne sta effettuando la Juventus per pianificare la campagna acquisti dell'estate, tanti ne ricevono i c facebook #Carragher: “Per me #Salah è ancora un top. Lo vedo bene in Italia” x.com