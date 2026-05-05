Curling rivoluzione in Italia | nuovi team per i Mondiali

In Italia si sono formati nuovi team di curling in vista dei prossimi Mondiali. Dopo l'addio di Retornaz, un nuovo team maschile è stato costituito con un diverso capitano. Il gruppo femminile guidato da Stefania Constantini si è sciolto, portando a una riorganizzazione della squadra. Questi cambiamenti segnano un momento di transizione per la disciplina nel paese.

? Cosa scoprirai Chi guiderà i nuovi team maschili dopo l'addio di Retornaz?. Perché il gruppo femminile di Stefania Constantini si è sciolto?. Come influirà la divisione dei talenti sulla selezione per i Mondiali?. Quali atlete comporranno il nuovo collettivo guidato da Zardini Lacedelli?.? In Breve Team Retornaz include i fratelli Gilli e l'atleta Alberto Pimpini.. Team Spiller conta Cesare Spiller, Sebastiano Arman e Amos Mosaner.. Team Zardini Lacedelli comprende Scalesse, Lo Deserto ed Elena Mathis.. Nuove squadre si sfideranno per gli Europei di fine ottobre.. Il curling italiano vive una stagione di trasformazioni radicali con quattro squadre di vertice pronte a sfidarsi per i posti nei grandi tornei internazionali dopo l’estate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Curling, rivoluzione in Italia: nuovi team per i Mondiali Notizie correlate Curling, rivoluzione azzurra: nasce il Team Spiller verso l’OlimpiadeIl movimento nazionale del curling si avvia verso una nuova stagione competitiva con la presentazione ufficiale del Team Spiller, il nuovo quartetto... Leggi anche: Italia-Svezia e Italia-Cina oggi, Mondiali curling 2026: orario, tv, programma, streaming Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scissione completa nel curling femminile: prende forma il Team Zardini Lacedelli; Il Team Constantini si è ufficialmente sciolto dopo tutte le polemiche, il mito Edin saluta la sua squadra; Esordio vincente per l’Italia ai Mondiali di doppio misto di curling; Il secondo ko degli azzurri significa niente semifinale diretta al Mondiale: una grande Corea si impone per 7-5. La rivoluzione del curling azzurro per aprire il quadriennio: ecco i nuovi team di riferimento guidati da Spiller e RetornazSono stati ufficializzati i quartetti che rappresenteranno la spina dorsale del movimento maschile: il giovanissimo bormino skip della formazione che (in parte) ha affrontato ... neveitalia.it Italia-Finlandia e Italia-USA oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streamingL'Italia affronterà la Finlandia e gli USA nella giornata di oggi, martedì 28 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, ormai entrati nel vivo sul ... oasport.it L’Italia ha 4 squadre di curling! Constantini isolata, Zardini Lacedelli diventa skip, Spiller nuovo avanza: chi va ai Mondiali - x.com Nasce una nuova squadra nel curling femminile italiano: Zardini Lacedelli la skip, ci sono anche altre due ex componenti del Team Constantini - facebook.com facebook