Curling rivoluzione azzurra | nasce il Team Spiller verso l’Olimpiade

Il movimento italiano di curling si prepara alla nuova stagione con la presentazione ufficiale del Team Spiller, un nuovo quartetto che rappresenterà il paese in competizioni internazionali. La formazione, appena annunciata, si inserisce nel percorso di sviluppo del settore e si appresta a partecipare ai prossimi grandi eventi olimpici. La squadra è composta da quattro atleti che si sono allenati insieme nelle ultime settimane.

Il movimento nazionale del curling si avvia verso una nuova stagione competitiva con la presentazione ufficiale del Team Spiller, il nuovo quartetto azzurro destinato a guidare le rappresentanze nazionali nei prossimi grandi appuntamenti internazionali. La formazione, che vede al comando il giovane talento Spiller, nasce in seguito alla conclusione dell’era guidata da Retornaz e punta a costruire un percorso solido in vista del ciclo olimpico che avrà il suo culmine nelle Alpi Francesi. La transizione tecnica della nazionale maschile avviene dopo l’uscita di scena dello storico skip Retornaz, segnando un cambio generazionale necessario per mantenere i livelli d’élite raggiunti negli ultimi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Curling, rivoluzione azzurra: nasce il Team Spiller verso l’Olimpiade Notizie correlate Leggi anche: Nasce il Team Spiller: il curling italiano riparte verso le Olimpiadi 2030 Curling, l’Italia presenta la nuova squadra: nasce il Team Spiller, due fratelli gemelli con due veteraniL’Italia del curling ha un nuovo volto ben definito: è nato il Team Spiller, la formazione che con buona probabilità rappresenterà il Bel Paese nei... Panoramica sull’argomento Curling, l’Italia presenta la nuova squadra: nasce il Team Spiller, due fratelli gemelli con due veteraniL'Italia del curling ha un nuovo volto ben definito: è nato il Team Spiller, la formazione che con buona probabilità rappresenterà il Bel Paese nei ... oasport.it Curling, il Team Retornaz si scioglie: si chiude una pagina per l’Italia, quale sarà il futuro?Il Team Retornaz si è ufficialmente sciolto e un ciclo importante per il curling italiano si chiude definitivamente. Lo skip Joel Retornaz, rimasto alla ... oasport.it