Italia-Svezia e Italia-Cina oggi Mondiali curling 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, sabato 28 marzo alle ore 16.00, l’Italia scenderà in campo per la seconda partita dei Mondiali di curling 2026. La sfida si svolgerà tra l’Italia e la Svezia, e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La partita si inserisce nel programma ufficiale della competizione, che si sta svolgendo in questa fase del torneo.

Oggi sabato 28 marzo (ore 16.00) l’Italia disputerà la seconda partita Mondiali 2026 di curling maschile: dopo aver affrontato il Canada nell’incontro d’apertura sul ghiaccio di Ogden (USA), la nostra Nazionale dovrà fare i conti con la formidabile Svezia del fenomeno assoluto Niklas Edin, grande deluso delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e che insegue una pronta reazione nella rassegna iridata che chiude questa intensa stagione. A guidare il quartetto azzurro sarà il 20enne Stefano Spiller, già Campione del Mondo juniores e promosso a skip della squadra maggiore in assenza del veterano Joel Retornaz. Il giovane talento del movimento tricolore sarà affiancato dagli esperti compagni Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Alberto Pimpini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Svezia e Italia-Cina oggi, Mondiali curling 2026: orario, tv, programma, streaming Articoli correlati Leggi anche: Italia-Svezia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2026: orario, programma, streaming Quando Italia-Cina e Italia-Svezia di curling femminile oggi in tv: orari, programma, streamingLa skip Stefania Constantini, Elena Mathis, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli giocheranno due partite nella giornata di sabato 14 febbraio:... Una raccolta di contenuti su Italia Svezia e Italia Cina oggi... Temi più discussi: Fs Logistix, nuovo collegamento da 2.500 chilometri tra Italia e Svezia; Dove vedere in tv Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming; Qualificazioni Mondiali 2027, Italia ancora a secco di vittorie: cosa non ha funzionato contro Svezia e Danimarca; Semifinali spareggi europei per la Coppa del Mondo 2026: Bosnia-Erzegovina - Italia in finale, passano anche Svezia, Turchia e Polonia. Semifinali spareggi europei per la Coppa del Mondo 2026: Bosnia-Erzegovina - Italia in finale, passano anche Svezia, Turchia e PoloniaNelle semifinali degli spareggi per la fase finale della Coppa del Mondo FIFA, l'Italia batte l'Irlanda del Nord e si qualifica in finale dove affronterà martedì la Bosnia-Erzegovina. it.uefa.com Pagelle Italia-Svezia 0-1: al Granillo la decide Zigiotti Olme, le Azzurre sprecano sugli errori di FalkQualificazione Mondiali 2027 in Brasile, l'Italia di Soncin cade al Granillo contro la Svezia. Decisiva la rete di Zigiotti Olme. sport.virgilio.it Avellino, Daffara verso la Svezia: Italia-Macedonia del Nord 4-1 #Avellino - facebook.com facebook #ReferendumGiustizia, voto tra le comunità italiane all'estero. Danimarca: NO 79,0% Svezia: NO 74,9% Paesi Bassi: NO 73,1% Austria: NO 70,0% Irlanda: NO 67,4% Grecia: NO 63,4% Belgio: NO 61,4% Regno U x.com