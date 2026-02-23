la vicenda del piccolo domenico non deve diventare nuovo motivo di confronto tra nord e sud

Il sorriso di un bambino di due anni si spegne a causa di un errore umano, e questa perdita provoca dolore profondo. La vicenda di Domenico suscita difficoltà nel parlarne lucidamente, perché è difficile accettare che un errore possa aver causato la sua scomparsa. La famiglia affronta il lutto senza tornare su questioni politiche o territoriali, concentrata invece sulla tragedia personale. La comunità si interroga sulle responsabilità che possono aver contribuito a questa tragedia.

Facciamo fatica a parlare lucidamente di quanto accaduto al piccolo Domenico, perché vedere la faccina sorridente di un bimbo di due anni, che nella vita non ci ha ancora nemmeno appoggiato tutto il piede, e dover accettare l’idea che se ne sia andato a causa di un errore o di una catena di errori umani, è molto complesso da metabolizzare. Ma, mentre siamo qui in attesa di conoscere le reali responsabilità che hanno causato la sua morte, mentre esigiamo di conoscere tutti i punti deboli della catena trapiantologica che avrebbe dovuto garantirgli il corretto impianto di un piccolo cuore nuovo, c’è una cosa che non dobbiamo fare a nessun costo e di cui purtroppo già si respira il rischio: la divisione geografica, l’ennesimo round di Nord contro Sud. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Meloni “Il piccolo Domenico non sarà dimenticato, fare piena luce sulla vicenda”Il governo ha annunciato che farà chiarezza sulla morte del piccolo Domenico, un bambino di sei anni trovato senza vita nel suo quartiere.

Sul caso del piccolo Domenico, la commissione regionale Sanità chiede un confronto a Fico. Ma avverrà dopo le indagini in corsoLa Quinta Commissione regionale ha richiesto un confronto con Fico riguardo al fallimento del trapianto al Monaldi, causato da complicazioni tecniche.

Argomenti discussi: Morte del piccolo Domenico a Napoli. P. Tortorella (cappellano Monaldi): È morto tra le lacrime dei genitori e dei medici, la testimonianza della madre è un seme di speranza; Il piccolo Domenico e quel cuore 'bruciato', le tappe della vicenda e le indagini; La morte del bimbo di Napoli, quell'errore indicibile e il dovere che ci resta: fare in modo che non possa accadere più; Trapianto cuore fallito, Nas di nuovo al Monaldi per le indagini.

La famiglia del piccolo Domenico dice che è stato omicidio volontario. Sequestrato il diario di perfusioneCon la morte del piccolo Domenico Caliendo, passata tristemente alla cronaca come la vicenda del bambino col cuore bruciato, l’inchiesta entra in una nuova ... thesocialpost.it

La famiglia del piccolo Domenico dice che è stato omicidio volontario. Sequestrato il diario di perfusione: ecco perché è importanteCaso Domenico Caliendo, la difesa chiede l’omicidio volontario: sequestrato il diario di perfusione e via all’incidente probatorio sul trapianto al ... fanpage.it

SIcomunicazione. . Nuove accuse al Monaldi, 'la cartella clinica è incompleta' Nuove ombre sull’ospedale Monaldi di Napoli nella vicenda della morte del piccolo Domenico, il bimbo di due anni deceduto ieri dopo il trapianto di un cuore ritenuto danneggiato. - facebook.com facebook

La verità del racconto non può separarsi dalla carità. Sulla vicenda del piccolo #Domenico , l’intervista a @v_lionetti, medico e ricercatore x.com