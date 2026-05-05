A Cortina, il mondo del curling si trova al centro di una situazione complessa legata a una separazione tra due figure di spicco. La vicenda coinvolge un cambiamento di scenario che potrebbe portare a un ribaltone, mentre i riflettori olimpici, che hanno dato visibilità a questo sport, sono ora rivolti altrove. La vicenda resta avvolta da incertezze, con i dettagli ancora da chiarire completamente.

CORTINA - Lontano dai riflettori olimpici capaci di offrire una visibilità che poi per tre anni e 11 mesi, fino all’edizione successiva dei Giochi invernali, si può solo sognare, il curling sta vivendo una vera rifondazione. Idee, progetti, squadre: vale tutto in questo momento. Illazioni, ipotesi, voci più o meno incontrollate. Al centro, pesanti come le stone a cui i campioni sanno imprimere traiettorie geniali, alcune certezze. Per esempio la rifondazione delle due squadre che costituivano l’ossatura delle due nazionali. Il Team Retornaz nel settore maschile, il Team Constantini in quello femminile. Prendono il nome dai due skip, dai giocatori cui viene affidata l’ultima stone di ogni singola mano.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Curling, Constantini-Mosaner ombre di divorzio: ribaltone in arrivo

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