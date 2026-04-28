Durante i Mondiali di curling a Ginevra, gli atleti italiani hanno vinto contro la Finlandia con un punteggio di 9-2. Con questa vittoria, la squadra italiana si colloca al secondo posto nel Gruppo B, con un record di quattro vittorie e una sconfitta. La partita si è conclusa con una netta superiorità degli italiani, che hanno dominato fin dall'inizio del match.

? Cosa sapere Mosaner e Constantini battono la Finlandia 9-2 ai Mondiali di curling a Ginevra.. Il successo porta l'Italia seconda nel Gruppo B con quattro vittorie su cinque.. Amos Mosaner e Stefania Constantini travolgono la Finlandia con un netto 9-2 a Ginevra, blindando la quarta vittoria ai Mondiali di curling doppio misto dopo il passo falso contro il Canada. Il ghiaccio svizzero ha restituito la verità sportiva alla coppia azzurra. Dopo lo scontro durissimo di ieri pomeriggio, terminato con la sconfitta in extra-end contro i canadesi, i campioni del mondo di Milano Cortina 2026 hanno resettato mentalmente tutto. Il punteggio finale di 9-2 contro la formazione composta da Lotta Immonen e Markus Sipila racconta una prestazione di controllo totale, dove la precisione tecnica ha annullato ogni tentativo di resistenza nordica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Curling: Mosaner e Constantini travolgono la Finlandia 9-2

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