Curiosità studente di Battipaglia selezionato tra i 20 migliori d' Italia alla Maratona per lo Spazio

Giovanni Paolo Galletti, studente della classe III C dell'indirizzo scientifico del Liceo "E. Medi" di Battipaglia, è stato selezionato tra i venti migliori studenti italiani per la fase finale della "Maratona per lo Spazio", la competizione organizzata dall'Agenzia Spaziale Italiana. È l'unico.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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