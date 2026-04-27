Frosinone studente del Severi tra i migliori d’Italia ai Campionati di Filosofia

Uno studente del Liceo Scientifico “Francesco Severi” di Frosinone si è classificato tra i migliori in Italia ai Campionati di Filosofia. La competizione, rivolta a studenti di tutto il paese, mira a valorizzare le capacità di analisi e ragionamento critico degli allievi. L’evento si è svolto recentemente, coinvolgendo numerose scuole e studenti provenienti da diverse regioni italiane.