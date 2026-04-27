Frosinone studente del Severi tra i migliori d’Italia ai Campionati di Filosofia
Uno studente del Liceo Scientifico “Francesco Severi” di Frosinone si è classificato tra i migliori in Italia ai Campionati di Filosofia. La competizione, rivolta a studenti di tutto il paese, mira a valorizzare le capacità di analisi e ragionamento critico degli allievi. L’evento si è svolto recentemente, coinvolgendo numerose scuole e studenti provenienti da diverse regioni italiane.
Importante riconoscimento per il Liceo Scientifico “Francesco Severi” di Frosinone, dove uno studente si è distinto a livello nazionale in una delle competizioni scolastiche più prestigiose dedicate al pensiero critico e filosofico.Ionut Alexandru Ilies, alunno della classe 4C, ha conquistato il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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