Locatelli a Prime | Mi viene da piangere per come ci abbiamo creduto Roma? Ora dobbiamo fare una cosa

Locatelli, capitano della Juventus, ha parlato a Prime Video nel post partita della gara con il Galatasaray. Le dichiarazioni. Manuel Locatelli, capitano della Juventus, ha parlato a Prime Video dopo Juve Galatasaray. Le sue parole. ELIMINAZIONE – « Mi viene da piangere per come ci abbiamo creduto, quello che abbiamo dato, abbiamo dato il cuore, grazie di cuore ai miei compagni, allo stadio, sono partite che rimangono nel cuore, purtroppo non abbiamo raccolto niente, abbiamo raccolto energia che possiamo portarci da qui alla fine dell’anno. Abbiamo dato l’anima, ogni giocatore, ogni persona che c’era fuori ». PRESTAZIONE – « Quello che dobbiamo ambire ad essere sempre, è la continuità che ci permette di fare i risultati, con il mister siamo sulla strada giusta anche se le ultime le abbiamo perse, non dobbiamo perdere consapevolezza ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Locatelli a Dazn: «Abbiamo sbagliato cose che non si possono sbagliare. Dobbiamo fare meglio perché siamo meglio»di Redazione JuventusNews24Manuel Locatelli a Dazn: il giocatore della Juventus ha parlato dopo la gara del Maradona contro il Napoli.

Era vitale segnare prima dell'intervallo: fallo di Torreira e capitan Locatelli trasforma il primo dei tre goal che servono per l'impresa - facebook.com facebook

Conferenza stampa #Locatelli Le parole prima di #InterJuve x.com