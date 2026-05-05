Un sito inglese riferisce che un calciatore brasiliano ha lasciato intendere la possibilità che un suo compagno di squadra possa continuare a giocare con il Manchester United anche nella prossima stagione. La notizia arriva dopo settimane di indiscrezioni che collegavano il centrocampista veterano a un trasferimento in MLS durante l’estate. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma la suggestione ha attirato l’attenzione dei media sportivi.

Sito inglese: Matheus Cunha ha lasciato intendere che Casemiro potrebbe ancora fare un’inversione di rotta e rimanere al Manchester United la prossima stagione, nonostante mesi di speculazioni collegassero il centrocampista veterano con un’uscita estiva alla MLS. L’attaccante brasiliano, che recentemente ha aiutato lo United ad assicurarsi la qualificazione alla Champions League con una vittoria per 3-2 sul Liverpool, ha lasciato intendere che il tempo dell’ex stella del Real Madrid all’Old Trafford potrebbe non essere ancora finito. Mentre ci si aspettava che Casemiro si unisse all’Inter Miami di David Beckham alla fine della stagione in corso, Cunha crede che ci sia ancora una possibilità per una svolta finale.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Cunha suggerisce che Casemiro potrebbe rimanere al Man Utd la prossima stagione

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