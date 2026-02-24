Carrick prevede che Sesko sarà un giocatore chiave al Man Utd per gli anni a venire

Michael Carrick afferma che Benjamin Sesko diventerà un elemento fondamentale del Manchester United nei prossimi anni, dopo aver mostrato la sua efficacia come riserva contro l’Everton. Carrick ha osservato come l’attaccante abbia dimostrato di poter cambiare le sorti della partita entrando dalla panchina. La sua prestazione ha suscitato l’interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori, che aspettano con impazienza il suo ruolo nel team.

Sito inglese: Michael Carrick ha previsto che Benjamin Sesko sarà un giocatore chiave al Manchester United per gli anni a venire dopo che l’attaccante avrà ripreso il suo ruolo di super-sub contro l’Everton. Dopo essere uscito dalla panchina per segnare gol che hanno cambiato il risultato contro Fulham e West Ham nelle ultime settimane, Sesko ha dato un altro contributo significativo lunedì come sostituto. Ha coronato un devastante contropiede caratterizzato da un bel gioco di Matheus Cunha e Bryan Mbeumo al 71?, quando lo United ha vinto 1-0 all’Hill Dickinson Stadium. Sesko ha segnato sei gol nelle ultime sette partite con lo United in tutte le competizioni, dopo aver realizzato solo due gol nei primi 17 con il club dopo essere arrivato dall’RB Lipsia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Sesko si diverte con la vittoria “incredibile” e afferma che Man Utd si dirige verso ulteriori “grandi risultati” sotto CarrickBenjamin Sesko festeggia la vittoria del Manchester United contro il Fulham.

L’Arsenal vince un “grande momento” per il Man Utd, dice CarrickMichael Carrick ha definito la vittoria del Manchester United per 3-2 contro l’Arsenal un “grande momento” per il club.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Carrick: Sesko sarà un giocatore chiave del Man United per anni; Sesko piega l'Everton e trascina il Manchester United al 4º posto: Carrick scavalca il Chelsea; Sesko-gol, continua la cavalcata dello United: batte l'Everton ko e stacca Liverpool e Chelsea; Premier League: Sesko entra e decide il match dello United con l'Everton.

Sesko piega l'Everton e trascina il Manchester United al 4º posto: Carrick scavalca il ChelseaTorna a vincere il Manchester United, che alla 27ª giornata di Premier League sul campo dell'Everton si impone con il finale di 1-0. Un successo firmato Sesko (71') e che restituisce i 3 punti alla fo ... tuttosport.com

United ora 4° in Premier, Carrick: Dovuto lavorare molto. Sesko spietato, Lammens immensoIl Manchester United ha spiccato il volo, dopo anni bui e senza un'apparente via d'uscita, con l'esonero di Ruben Amorim a gettare nuove. tuttomercatoweb.com

Today's games: Everton - Man Utd (21:00) Fiorentina - Pisa (18:30) Bologna - Udinese (20:45) Alaves - Girona (21:00) Famalicao - Casa Pia (21:15) Fenerbahce - Kasimpasa (20:00) Al-Fateh - Al-Okhdood (20:00) Al-Qadsiah - - facebook.com facebook

LIVE!!! | Arsenal vs Man Utd WATCHALONG! Juve vs Napoli & Roma vs Milan | #RepublicOfFootball x.com/i/broadcasts/1… x.com