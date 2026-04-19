Il Manchester United si prepara ad affrontare la fase a eliminazione diretta della Champions League dopo aver vinto la partita contro il Chelsea. La squadra ha ottenuto un risultato che le consente di avanzare nella competizione europea, mentre il Chelsea viene eliminato dalla corsa alla qualificazione. La direzione tecnica ha scelto Cunha come giocatore chiave in questa trasferta, contribuendo alla vittoria e all’avanzamento del club.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Manchester United ha fatto un passo significativo verso il ritorno in Champions League, interrompendo un digiuno di due anni. Sabato scorso, i Red Devils hanno sconfitto il Chelsea con un gol solitario di Matheus Cunha, che ha deciso la partita con un’incredibile performance. Questa vittoria rappresenta un punto di svolta nella stagione della squadra, che ha mostrato segni di crescita e determinazione dopo un inizio difficile. La squadra di Ten Hag ha dimostrato una solidità difensiva, affrontando il Chelsea in un’atmosfera accesa a Stamford Bridge.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Cunha guida il Man Utd verso la Champions, eliminando il Chelsea dalla corsa.

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