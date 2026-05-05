La semifinale di ritorno della Conference League 20252026 si gioca tra Crystal Palace e Shakhtar Donetsk. Gli inglesi, reduci da un vantaggio di due reti in trasferta, cercano di raggiungere la prima finale europea della loro storia. La squadra ucraina, invece, punta a recuperare lo svantaggio grazie alla maggiore esperienza internazionale. La partita si svolge con la possibilità di vedere le formazioni ufficiali e sarà trasmessa in diretta.

Gara valida per la semifinale di ritorno di Conference League 20252026. Gli inglesi devono difendere due reti di vantaggio per poter centrare la prima finale europea della sua storia, ma occhio alla maggiore esperienza internazionale degli ucraini. Crystal Palace-Shakhtar Donetsk si giocherà giovedì 7 maggio 2026 alle ore 21 presso il Selhurst Park CRYSTAL PALACE-SHAKHTAR DONETSK: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli inglesi sono ormai concentrati sull’obiettivo europeo, come dimostrano i deludenti risultati in Premier League, dove hanno rimediato nell’ultimo turno un pesante 3-0 sul campo del Bournemouth. Il cammino continentale della squadra di Glasner, invece, è stato sempre di buon livello, almeno nelle fasi ad eliminazione diretta.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Crystal Palace-Shakhtar Donetsk, ritorno semifinale Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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