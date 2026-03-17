Aek Larnaca-Crystal Palace ritorno ottavi di Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Aek Larnaca e Crystal Palace si affrontano nel ritorno degli ottavi di Conference League 20252026. La partita segue un pareggio senza reti nella gara di andata giocata sul campo dell’Aek Larnaca. Gli inglesi, reduci da questa situazione, cercano una vittoria per evitare di essere eliminati dalla competizione. La sfida si svolgerà in una data ancora da definire, con dettagli su orario e dove vederla.
Gara valida per il ritorno degli ottavi di Conference League 20252026. Dopo il deludente pareggio a reti bianche sul proprio campo, gli inglesi sperano in una prova perfetta per scongiurare una clamorosa eliminazione. Aek Larnaca-Crystal Palace si giocherà giovedì 19 marzo 2026 alle ore 18.45 presso l’Aek Arena. AEK LARNACA-CRYSTAL PALACE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I greci sognano in grande: dopo aver chiuso la fase campionato di Conference League all’ottavo posto, i ciprioti possono confermarsi come una delle grandi sorprese della competizione. Gli inglesi stanno vivendo una stagione deludente, soprattutto se confrontata con la scorsa culminata con la conquista della Fa Cup. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
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