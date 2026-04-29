Si gioca la partita di andata della semifinale di Conference League 20252026 tra la squadra ucraina e quella inglese. La gara si tiene nello stadio della formazione di casa, che arriva alla sua terza semifinale europea in dieci stagioni. La squadra ospite, invece, cerca di conquistare il primo trofeo continentale della sua storia. La partita sarà trasmessa su canali sportivi e piattaforme online.

Gara valida per la semifinale di andata di Conference League 20252026. Gli ucraini, alla loro terza semifinale europea nelle ultime dieci stagioni, ospitano gli inglesi che ambiscono al loro primo trofeo continentale. Shakhtar Donetsk-Crystal Palace si giocherà giovedì 30 aprile 2026 alle ore 21 presso la Synerise Arena SHAKHTAR DONETSK-CRYSTAL PALACE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli ucraini sono costretti a giocare lontano da casa, dove hanno raccolto due vittorie, due pareggi e due sconfitte su sei partite giocate. Il percorso che li ha portati fin qui lì ha visti protagonisti di un grande quarto di finale dove hanno superato gli olandesi dell’azienda Alkmaar.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Shakthar Donetsk-Crystal Palace, andata semifinale Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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Risultati quarti di finale di Conference League: 1) Az Alkmaar-Shakhtar Donetsk (and.0-3) (rit.2-2) 2) Aek Atene-Rayo Vallecano (and.0-3) (rit.3-1) 3) Strasburgo-Mainz (and.0-2) (rit.4-0) 4) Fiorentina-Crystal Palace (and.0-3) (rit.2-1) - facebook.com facebook