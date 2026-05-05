Ducati si trova attualmente in una situazione di incertezza riguardo alla sua moto più competitiva nel campionato di MotoGP. La casa motociclistica non ha ancora deciso quale tra i modelli in gara possa essere considerato il migliore, anche se entrambe le moto sono presenti con buoni risultati nelle competizioni. La questione riguarda principalmente le prestazioni e le caratteristiche tecniche di ciascun modello, senza una scelta definitiva da parte del team.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Recentemente, Alex Criville ha sollevato preoccupazioni riguardo alla situazione di Ducati nel MotoGP, sottolineando le incertezze legate ai modelli di moto della casa di Borgo Panigale. Dal 2020, Ducati ha dominato il campionato, conquistando ogni titolo nel 2025. Nonostante ciò, la stagione scorsa ha messo in luce alcune problematiche, evidenziando come il GP25 fosse un passo indietro rispetto al GP24. Il 2024 è stato un anno eccezionale per la Desmosedici, che ha ottenuto 16 vittorie su 20 gare. Tuttavia, il modello successivo ha generato malcontento tra i piloti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Criville: Ducati indecisa su quale MotoGP sia la migliore tra le sue moto.

Notizie correlate

Brembo rivoluziona i freni moto: tecnologia MotoGP su Ducati e ApriliaL’espressione “eccellenza italiana” viene spesso abusata in svariati ambiti, ma è oggettivamente difficile non riconoscere a Brembo il suo pieno...

Leggi anche: Gresini a rischio di perdere le moto Ducati a causa di costose trattative in MotoGP.