Gresini a rischio di perdere le moto Ducati a causa di costose trattative in MotoGP

Gresini potrebbe perdere le moto Ducati in MotoGP a causa di trattative economiche che non sono ancora state concluse. La situazione riguarda le negoziazioni tra la squadra e il costruttore, con il rischio che la collaborazione finisca se non si trovano accordi adeguati. Nessuna decisione ufficiale è stata annunciata, ma la questione rimane aperta e in fase di discussione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Ducati e Gresini sono attualmente in una fase critica delle loro negoziazioni riguardanti l’estensione della loro partnership nel MotoGP. Con i contratti delle squadre satellite in scadenza e i cambiamenti regolatori previsti per il prossimo anno, la distanza tra le due parti sembra essere “ampia”. Dal 2022, Gresini ha fatto debuttare i motocicli Ducati, dopo aver terminato la loro collaborazione con Aprilia. Durante la passata stagione, il team ha raggiunto il suo miglior piazzamento storico, con un secondo posto nel campionato, preceduto solo dal team factory di Ducati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gresini a rischio di perdere le moto Ducati a causa di costose trattative in MotoGP. Articoli correlati MotoGP, ecco la Ducati Gresini. Alex Marquez: "Abbiamo gli ingredienti per fare bene"Miglior team indipendente al termine della scorsa stagione, il team Gresini Ducati sogna di ripetere gli ottimi risultati anche nel Mondiale MotoGP... Ducati GP26: Gresini Racing svela i progressi della moto per la nuova stagioneLa prestazione di alex marquez si è distinta nel time attack conclusivo, con un tempo di 1'56"402 che ha posto il casco numero 73 in vetta alla... Altri aggiornamenti su Gresini a rischio di perdere le moto... Discussioni sull' argomento MotoGP | Non solo Alex Marquez, anche Aldeguer lascerà il Gresini Racing; Alex Marquez da Gresini a KTM, stipendio più che raddoppiato: quanto guadagnerà dal 2027; Come sta Aldeguer? Sono al 70%, pista nuova un vantaggio - News - MotoGP; Acosta il migliore nella FP1 di Goiânia. Misterhelmet Magazine. . Aldeguer ha un contratto per una Ducati Factory, ma sceglie un altro team privato. Una mossa che fa sorgere dubbi, specialmente pensando ad Alex Márquez. Una storia da capire. #Aldeguer #MotoGP #Ducati #Gresini #AlexMarque facebook GP Brasile, Aldeguer c'è: il pilota Gresini è fit, arrivato l'ultimo ok dei medici #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #BrazilianGP #Aldeguer x.com