Un professionista che ha iniziato lavorando nel negozio di famiglia e ha poi collaborato con vari marchi di moda, ha recentemente partecipato a un provino con un regista di fama internazionale. Dopo aver lasciato il ruolo di hairstylist, ha intrapreso la carriera di modello, comparendo anche nel sequel di un film noto. La sua esperienza include anche un provino con un regista spagnolo.

Da hairstylist a modello, dal Diavolo veste Prada 2 al provino con Pedro Almodovar, Matteo Pasi ha raccontato ai microfoni de Il Giornale d'Italia i passaggi principali della sua carriera e i suoi sogni, con uno sguardo proiettato verso il futuro. Raccontaci i tuoi inizi La mia vita professionale è iniziata nel mondo dell’hairstyling, una passione che mi ha accompagnato fin da giovane. Purtroppo, a causa di alcune allergie, ho dovuto interrompere questo percorso, trasformando una difficoltà in un’opportunità per reinventarmi. Che altri lavori hai fatto? Nel tempo ho svolto diversi lavori, acquisendo esperienze e competenze che mi hanno aiutato a crescere sia professionalmente che personalmente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Matteo Pasi, da hairstylist a modello, dal Diavolo veste Prada 2 al provino con Pedro Almodovar - L'intervista al GdI

Articoli correlati

Mattia Pasi, da hairstylist a modello, dal Diavolo veste Prada 2 al provino con Pedro Almodovar - L'intervista al GdIDa hairstylist a modello, dal Diavolo veste Prada 2 al provino con Pedro Almodovar, Mattia Pasi ha raccontato ai microfoni de Il Giornale d'Italia i...

Valentino Garavani e il legame col mondo del cinema: dal completo après-ski di Audrey Hepburn, all’abito da Oscar di Sophia Loren e fino al suo cameo ne Il Diavolo Veste PradaUn destino intrecciato col mondo del cinema e non per strategia, ma per affinità.