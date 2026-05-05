Crisi voli aerei EasyJet rassicura sul programma estivo e annuncia due nuove tratte

In un periodo di tensioni e incertezze che coinvolgono il settore dei trasporti, la compagnia aerea EasyJet ha annunciato di mantenere stabile il suo programma estivo, rassicurando i clienti sulla continuità dei voli. Inoltre, l’azienda ha comunicato l’aggiunta di due nuove tratte alla sua rete di collegamenti, senza tuttavia fornire dettagli sui percorsi o le date di lancio. La notizia arriva in un momento di preoccupazioni legate alle operazioni aeree internazionali.

In un contesto globale segnato da tensioni e incertezze che pesano anche sul settore dei trasporti aerei, EasyJet conferma il programma estivo e lancia la promessa Prenota Senza Pensieri, che assicura di non alzare i prezzi dopo l’acquisto dei biglietti, insieme a diverse promozioni e due nuove rotte da Napoli.🔗 Leggi su Fanpage.it

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