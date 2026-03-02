Emirates annuncia un taglio dei voli aerei

Emirates ha comunicato che dal 2 marzo sarà operato un numero ridotto di voli a partire dalla sera. La compagnia aerea con base a Dubai ha reso noto questo cambiamento, che riguarderà le rotte in partenza e in arrivo. La decisione interessa la programmazione dei voli e coinvolge diverse destinazioni, senza specificare il motivo di questa riduzione.

Emirates inizierà a operare un numero limitato di voli a partire dalla sera del 2 marzo. Lo annuncia la compagnia aerea che ha il suo hub a Dubai.