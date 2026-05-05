Cremona 2,9 milioni per il territorio | cultura e servizi in arrivo

A Cremona e Crema sono stati annunciati quasi 3 milioni di euro destinati a interventi su edifici storici e servizi pubblici. I fondi saranno impiegati per il recupero di alcuni edifici di valore storico, incluso il restauro della chiesa di San Marcellino. Le risorse sono destinate a interventi di conservazione e riqualificazione di strutture di interesse culturale e religioso nelle due città.

? Cosa scoprirai Quali edifici storici di Cremona e Crema verranno recuperati?. Come verranno utilizzati i fondi per la chiesa di San Marcellino?. Chi beneficerà concretamente dei nuovi servizi per le persone fragili?. Perché i mandati della Fondazione sono stati allungati fino al 2029?.? In Breve 1,2 milioni euro per 12 progetti artistici e 600mila per 7 iniziative sociali.. Restauro Palazzo Stanga Trecco e trasformazione chiesa San Marcellino in sala musicale.. Recupero ex Stalloni a Crema con fondi destinati ai progetti Emblematici.. Mandato Presidente Giovanni Azzone esteso al 2029 secondo nuovo statuto ministeriale.. Nella provincia di...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona, 2,9 milioni per il territorio: cultura e servizi in arrivo Notizie correlate A2A: Aem Cremona incassa 2,77 milioni, un tesoro per il territorio? Cosa sapere Aem Cremona incasserà 2,77 milioni di euro di dividendi A2A il 20 maggio. Fabriano: 3,9 milioni per servizi, strade e culturaIl Consiglio comunale di Fabriano ha approvato una manovra finanziaria di quasi quattro milioni di euro, destinata a colmare le lacune nei servizi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Nei Comuni aumenta il welfare, i bilanci scricchiolano; Fondazione Cariplo, bilancio 2025: in provincia finanziati 23 progetti per quasi 3 milioni; Aler: in arrivo altri fondi, lavori e via le barriere; Dalla Regione 53 milioni per risanare gli alloggi pubblici sfitti. Visita guidata al Cimitero Monumentale di Cremona, tra storia e arte - facebook.com facebook La Lazio sbanca Cremona per 2-1 ed ora la matematica salvezza dista solo un punto per la Fiorentina x.com