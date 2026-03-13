Fabriano | 3,9 milioni per servizi strade e cultura

Il Consiglio comunale di Fabriano ha approvato una manovra finanziaria di circa 3,9 milioni di euro. La somma sarà utilizzata per migliorare i servizi pubblici, le strade e le attività culturali. La decisione riguarda risorse destinate a interventi di manutenzione e sviluppo nel territorio comunale. La delibera è stata approvata all’unanimità dai membri dell’assemblea.

Il Consiglio comunale di Fabriano ha approvato una manovra finanziaria di quasi quattro milioni di euro, destinata a colmare le lacune nei servizi essenziali e a dare impulso agli investimenti infrastrutturali. Questa prima variazione di bilancio del 2026 attinge a risorse specifiche per garantire la continuità operativa dell’ente, sostenendo al contempo opere pubbliche strategiche come il potenziamento della sicurezza sismica e la manutenzione urbana. La somma complessiva ammonta a 3.884.000 euro, cifra che riflette un approccio pragmatico alla gestione delle risorse disponibili. Una parte significativa, pari a 1.115.000 euro, proviene dalla sospensione dei mutui legati all’area del cratere sisma, permettendo così di finanziare attività correnti senza appesantire il debito pubblico con nuovi prestiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

